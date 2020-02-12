الولايات المتحدة الأمريكية تعلن دعمها للشعب الإيراني في مواجهة نظام الحكم بطهران

الأربعاء 12 فبراير 2020

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للشعب الإيراني في مواجهة نظام الحكم في طهران الذي وصفته بـ"الفاشل".



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية على حسابها بموقع "تويتر"، إن "الشعب الإيراني يعاني منذ 41 عاما في ظل فشل النظام الحاكم في طهران".

وأضافت: "ليس عليهم (الإيرانيون) أن يتحملوا ولو لمدة عام آخر من الفشل".

وأكدت وقوفها إلى جانب الشعب الإيراني في تطلعاته نحو مستقبل أكثر إشراقا.

وتابعت أن النظام الإيراني منذ 41 عاما أنتج الإرهاب والفساد والقمع واحتجاز الرهائن، وأطلق صواريخه على شعبه ودول الجوار.

وشددت الخارجية الأمريكية في تغريدتها على أن الشعب الإيراني يستحق مستقبلا أفضل.

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وفي وقت سابق، اتهمت واشنطن، مساء الثلاثاء، 5 أشخاص في ولايتي تكساس ونيويورك، بالتآمر لخرق العقوبات الأمريكية على إيران من خلال الترتيب لشراء النفط من طهران وبيعه إلى مصفاة في الصين.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إن من بين المتهمين الذين ألقي القبض عليهم دانييل راي لين، رئيس شركة STACK Royalities المملوكة ملكية خاصة، وتتخذ من تكساس مقرا لها وتبيع حقوق النفط والغاز لصناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.

وأوضحت أن المتهمين الخمسة؛ هم نيكولاس هوفان (33 عاما) من نيويورك؛ ومن تكساس كل من تشن وانج (39 عاما)؛ وروبرت ثويتس (30 عاما)، ونيكولاس جيمس فوكس (26 عاما)، ودانييل راي لين (38 عاما).

وعلى الرغم من مرور 3 أشهر على احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم تذكر السلطات الإيرانية حتى الآن أي إحصاء رسمي حول أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين.

ولفتت منظمات حقوقية إلى أن قوات الأمن الإيرانية قتلت 1500 محتج على الأقل واعتقلت ما يزيد على 8000 شخص في مظاهرات البنزين أواخر العام الماضي.

ولا تزال الحكومة الإيرانية تراوغ بشأن إعلان حصيلة رسمية لضحايا احتجاجات البنزين، على الرغم من مطالبات داخلية ودولية دعت طهران لبدء تحقيقات شفافة وذات مصداقية حول أعداد القتلى والمعتقلين مؤخرا.