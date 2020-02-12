شكرا لقرائتكم خبر عن 113 نوعًا من الكائنات البرية في أستراليا بحاجة لـ«مساعدة عاجلة» والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت لجنة الخبراء المعنية بتعافي الكائنات البرية والمهددة نتيجة حرائق الغابات التي أحرقت ما لا يقل عن 30% من فصائل تلك الحيوانات.
وشملت القائمة 113 نوعا من الحيوانات، بينها 13 طائرا و 19من الثدييات و20 من الزواحف و17 من الضفادع و5 من اللافقاريات و22 من جراد البحر و17 من الأسماك، باعتبارها على رأس أولويات الحاجة إلى عمل عاجل لدعم جهود التعافي الناجمة عن حرائق الغابات خلال 2019 و 2020.
ولم تشمل القائمة النباتات المتضررة، حيث لا يزال التقييم جاريا.
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