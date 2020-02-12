مصرع واصابة اربعة اشخاص على طريق تكريت- الموصل 'صور'

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن ثلاثة اشخاص لقوا مصرعهم واصيب رابع في حادث سير على طريق تكريت- الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حادث سير وقع على طريق الرابط بين تكريت والموصل قرب سيطرة الاقواس مدخل قضاء تكريت من جهة الشمال، ما ادى الى مصرع ثلاثة اشخاص واصالبة رابع".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشار الجثث الثلاث وانقاذ الرابع باستخدام اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية"، مشيرا الى انه "تم اجراء الاسعافات الاولية للمصاب قبل نقله الى المستشفى لتلقي العلاج فيها".

يذكر أن بغداد وعدد من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.

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