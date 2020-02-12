عمليات بغداد تعلن عن المناطق التي اعيد فتحها اليوم في العاصمة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن المناطق التي اعيد فتحها اليوم في العاصمة.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قيادة عمليات بغداد تستمر بواجباتها لتامين وحماية مصالح المواطنين الخاصة والعامة وحركة السير في العاصمة بغداد".
واضافت "بما ان المتظاهرين السلميين حددوا منطقة التظاهر في ساحة التحرير، تم تخصيص قوة حماية لهم ولمنطقة التظاهر"، مشيرة الى انه "تمت المباشرة بفتح المناطق الاخرى ( الخلاني ، شارع الرشيد ، ساحة الوثبة ، جسر السنك )".
وتابعت ان "الاعمال الان تجري لرفع القطوعات وتنظيف المناطق"، مشددة على "التعاون المستمر مع المتظاهرين السلميين داخل ساحة التحرير".
وحذرت القيادة "من الاندفاع الى خارج ساحة التحرير او استخدام الوسائل التي تدخل في مجال العنف ضد القوات الامنية، لانها ستتخذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق معايير حقوق الانسان والقوانين النافذة".
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