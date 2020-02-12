بوتين يُعيّن أقرب حلفائه مفاوضا جديدا مع أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تعيين أحد أقرب الحلفاء للرئيس فلاديمير بوتين كمفاوض رئيسي في أوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة وسط جهود جديدة لخفض التوتر في الأزمة المستمرة منذ 5 سنوات بين الجيش الأوكراني والانفصاليين المدعومين من موسكو.

وسيحل المسؤول المخضرم دميتري كوزاك البالغ 61 عاما مكان فلاديسبلاف سوركوف الذي أشرف منذ عام 2013 على ملف علاقات روسيا مع أوكرانيا ودول سوفيتية سابقة.

ولم يكشف بيسكوف عما إذا كان سوركوف البالغ 55 عاما سيترك مكتبه في الكرملين بشكل نهائي، لكنه أكد أن كوزاك هو الآن المسؤول عن إدارة المفاوضات مع أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "من خلال دوره الجديد، سيكون كوزاك مسؤولا عن القضايا الأوكرانية وسيستمر بذلك"، مضيفا أنه أيضا مسؤول عن سياسات الاندماج الروسية.

وتم تعيين كوزاك، نائب رئيس الوزراء السابق، في منصب مستحدث هو نائب رئيس الإدارة الرئاسية في الكرملين أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

ويأتي تعيينه مفاوضا في أوكرانيا في الوقت الذي قال فيه محلل سياسي مرتبط بالكرملين إن سوركوف يتخلى عن منصبه بسبب "تغيير اتجاه" سياسة موسكو تجاه أوكرانيا، دون أن يحدد طبيعة هذا التغيير.

وقال أليكسي تشيسناكوف المقرب من سوركوف إن مستشار بوتين السابق سوف يمارس رياضة التأمل نحو شهر بعد تركه الكرملين.

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وعمل كوزاك مثل بوتين في مكتب رئيس بلدية سان بطرسبورج في التسعينيات، وكان مكلفا بمجموعة واسعة من المشاريع الرسمية منذ عام 1999.

كما أشرف على أول حملة لإعادة انتخاب بوتين عام 2004، وتولى مسؤولية التحضير لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2014 في سوتشي، إضافة إلى شغله منصب ممثل الكرملين في مولدافيا.

وبعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، كان كوزاك من بين الشخصيات الروسية التي فرض الغرب عقوبات عليها.

ومع تأكيد الكرملين تعيين كوزاك في منصب كبير المفاوضين الروس في أوكرانيا، أعلنت كييف تعيين مسؤول الملف الروسي أندري ييرماك مديرا لمكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال ييرماك، في حديث تلفزيوني، الإثنين، إنه يعتقد أن كوزاك "يميل أكثر" لإجراء حوار مع أوكرانيا أكثر من سوركوف.

وأضاف: "يمكنني أن أقول إن تواصلنا كان بنّاء".

وصرّح مسؤول أوكراني رفيع المستوى اشترط عدم كشف هويته أواخر الشهر الماضي لفرانس برس بأن كييف لديها بعض التجارب "الناجحة" مع كوزاك عندما كان مسؤولا عن قضايا الطاقة.

أما سلفه سوركوف فقد أقام علاقات وثيقة مع الانفصاليين الأوكرانيين، وهو كان شخصية مكروهة في أوساط الليبراليين الروس.

وتعود لسوركوف صياغة مصطلح "الديمقراطية السيادية" لوصف النظام السياسي في روسيا، ويعرف عنه أنه قال ذات مرة إن الله أرسل بوتين إلى روسيا.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي التقى بوتين وزيلينسكي للمرة الأولى خلال قمة في باريس بهدف الاتفاق على سلسلة إجراءات من شأنها إنهاء النزاع في أوكرانيا.