شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين.. كورونا يحصد 1112 شخصا حتى اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أكدت السلطات الصحية في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1112 حالة على الأقل.

Advertisements وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 1638 إصابة إضافية الثلاثاء ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة فيها إلى 33366 حالة. وفي السياق، حذر رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي جيرومي باول من أن انتشار هذا الفيروس يشكل خطرا على الاقتصادين الأمريكي والعالمي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

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