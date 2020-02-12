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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على الشرقية، القصيم، الرياض ونجران.
وأضافت، في نشرتها اليوم الأربعاء، شباط 12، 2020: تنشط الرياح السطحية على الرياض والمنطقة الشرقية ونجران والمرتفعات الجنوبية الغربية ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وشهدت حالة الطقس في المملكة خلال الأيام الماضية تقلبات لحالة الطقس بين هطول أمطار وانخفاض درجات الحرارة إضافة إلى سقوط الثلوج على بعض المناطق.
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