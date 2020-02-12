شكرا لقرائتكم واشنطن تتهم 5 بخرق العقوبات على إيران.. وغسل أموال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهمت الولايات المتحدة، خمسة أشخاص في نيويورك وتكساس، بالتآمر لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران. وقالت وزارة العدل الأميركية مساء الثلاثاء إنها وجهت اتهامات لخمسة أشخاص في تكساس ونيويورك فيما يتصل بمزاعم عن أنهم تآمروا لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران بترتيب شراء النفط من إيران وبيعه لمصفاه في الصين.

كما أفادت الوزارة بأن الخمسة هم نيكولاس هوفان، من نيويورك، وتشن وانغ، وروبرت ثويتس، ونيكولاس جيمس فوكس، ودانييل راي من تكساس.

ودانييل راي لي هو رئيس شركة ستاك رويالتيز التي تتخذ من تكساس مقراً لها، وتبيع حقوق الغاز والنفط إلى صناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.

انتهاك العقوبات الاقتصادية

إلى ذلك، أوضحت الوزارة أن المتهمين تآمروا منذ يوليو 2019 وحتى فبراير 2020 لترتيب عملية شراء نفط من إيران وبيعه إلى مصفاة صينية غير مسماة. ولفتت إلى أن دانييل عرض غسل الأموال من خلال إتاوات ستاك.

في المقابل، لم تعلق شركة ستاك التي يملكها لي حتى الآن على طلب بالتعقيب على بيان وزارة العدل الأميركية، بحسب رويترز.

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يشار إلى أن الصين هي المستورد الرئيسي للنفط الإيراني بالرغم من العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على صادرات طهران من النفط عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية.

وفي هذا السياق، قال مساعد المدعي العام للأمن القومي، جون ديمرز: "بهدف إثراء أنفسهم بشكل غير قانوني، تآمر المتهمون لأكثر من ثمانية أشهر لوضع خطة لانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وخاصة حظر مبيعات النفط الأجنبية".

ووفقاً للتهم الموجهة إلى المدعى عليهم، فإن المتهمين اتفقوا على استخدام شركة بولندية كواجهة بيع للنفط غير المشروع وخططوا لشحنتين من النفط شهرياً.

إلى ذلك، أوضحت الوزارة أن فشس وثويتس وافقا على التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر أجنبية من أجل إنشاء حسابات خارجية لا يبلغوا السلطات الأميركية بها.

يذكر أنه في حالة إدانة المتهمين، فسيواجهون، بحسب وزارة العدل، عقوبة قصوى تشمل السجن 25 عاماً وغرامة تصل إلى 1.25 مليون دولار.