لحظة قصف الدبابات التركية من قبل الجيش السوري في إدلب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة اندلاع النيران في دبابات الجيش التركي، بعد تعرضها لقصف مباشر من الجيش السوري في إدلب، أوائل شهر فبراير الجاري.
وأظهر الفيديو لحظات الهجوم الأولى الذي أصاب دبابات تابعة للجيش التركي واندلاع النار بها، بالقرب من منطقة سراقب بريف إدلب الجنوبي.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن تقدم الجيش السوري في إدلب، آخر معقل للمسلحين في البلاد بقيادة تنظيم "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا)، منذ أوائل فبراير الحالي، أسفر عن تصاعد ملموس للتوتر مع تركيا.
وتتهم تركيا الحكومة السورية بشن هجمات مستمرة على العسكريين الأتراك في المنطقة وخرق اتفاق سوتشي حول الهدنة هناك.
وفي الثالث من فبراير الجاري، أعلنت تركيا عن مقتل 8 من مواطنيها، بينهم 7 عسكريين ومدني، جراء قصف من قبل القوات الحكومية، استهدف إحدى نقاط المراقبة التركية الـ12 في المنطقة، قائلة إنها شنت هجوماً جوابياً تم نتيجته "تحييد" من 30 إلى 35 عسكرياً سورياً.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين الماضي، عن مقتل 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في "قصف مدفعي مكثف من قبل النظام السوري" على نقطة مراقبة للجيش التركي في بلدة تفتناز بريف إدلب الشمالي الشرقي.
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