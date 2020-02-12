مصادر اللقاء الديمقراطي لـ"الجمهورية": لم نكن ننوي المقاطعة لكن الطرقات أخرتنا

أكدت مصادر ​اللقاء الديموقراطي​ في تصريح لصحيفة "الجمهورية"، بأن "النية كانت اساساً بالتوجّه الى ​مجلس النواب​ ولم يكن لدينا نية بالمقاطعة، ولكن حال الطرقات والاجواء الامنية أخّرت وصولنا".

تجدر الإشارة إلى انّ عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب وائل ابو ابو فاعور، كان قد صَرّح علناً بأّن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ كان قد بدأ الجلسة قبل وصول كتلة اللقاء الديموقراطي.