أكدت مصادر اللقاء الديموقراطي في تصريح لصحيفة "الجمهورية"، بأن "النية كانت اساساً بالتوجّه الى مجلس النواب ولم يكن لدينا نية بالمقاطعة، ولكن حال الطرقات والاجواء الامنية أخّرت وصولنا".
تجدر الإشارة إلى انّ عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو ابو فاعور، كان قد صَرّح علناً بأّن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد بدأ الجلسة قبل وصول كتلة اللقاء الديموقراطي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر اللقاء الديمقراطي لـ"الجمهورية": لم نكن ننوي المقاطعة لكن الطرقات أخرتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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