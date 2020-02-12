أشارت معلومات للـ"جمهورية" إلى أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري استاء من رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، الذي وعده بالحضور، لكنه لم يحضر". وعلّقت بعض المصادر على انها "ليست المرة الاولى التي يتصرّف فيها الحريري على هذا النحو".
ولفتت المصادر إلى أن بري أبدى كذلك "استياءً من نواب القوات اللبنانية الذين كانوا متواجدين داخل المجلس لكنهم أحجموا عن تأمين النصاب".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجمهورية": بري مستاء من الحريري بعد أن وعده بحضور الجلسة ولم يفعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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