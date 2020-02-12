صحيفة إيران الرسمية:وفاة امرأة مشكوك بإصابتها بكورونا بمستشفى في طهران

أعلنت صحيفة ​إيران​ الرسمية عن وفاة امرأة تبلغ من العمر63 عاماً، في أحد مشافي العاصمة ​طهران​ كانت تحمل أعراضا تشبه أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "عند ظهيرة يوم الاثنين الماضي تلقت ​الشرطة​ بلاغا بوفاة امرأة بشكل مثير للشبهة في أحد مشافي طهران، وقد بدأت الشرطة تحقيقاتها على الفور وأنه بناء على المعلومات الأولية ووفقا لأقوال الفريق الطبي في المشفى فإنه يحتمل أن تكون الوفاة بسبب الإصابة بـ"فيروس" كورونا"، وتم عرض الجثة على الطب الشرعي لمتابعة التحقيقات".

تجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر أي تعليق من ​وزارة الصحة​ بشأن التقرير، بينما كان وزير الصحة نفى مؤخرا تسجيل أي إصابة في البلاد بالفيروس.