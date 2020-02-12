بيرني ساندرز يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولاية نيو هامشير

فاز عضو مجلس الشيوخ ​بيرني ساندرز​ في ​الانتخابات​ التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولاية نيوهامشير الأساسية، متفوقا على منافسيه بيت بوتيدجيج وايمي كلوبوشار في السباق لاختيار مرشح يواجه الرئيس ​دونالد ترامب​، وفق وسائل اعلام. ومع فرز نحو 90 بالمئة من الأصوات، نال ساندرز الذي يقود ​الجناح​ التقدمي داخل الحزب الديموقراطي 26 بالمئة، فيما حل خلفه بوتيدجيج ب24,3 بالمئة وكلوبوشار ب19,9 بالمئة. وقال ساندرز لأنصاره بعدما أعلنت قناتا "ان بي سي" و"آيه بي سي" فوزه "النصر هنا هو بداية النهاية لترامب".

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