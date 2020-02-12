انسحاب مرشح من السباق الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية

أعلن رجل الأعمال أندرو يانغ، الذي تعهد بمنح كل بالغ أميركي ألف ​دولار​ شهريا خلال حملته للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي لاختيار مرشح رئاسي، تعليق حملته الثلاثاء بعد فشله في إحداث التأثير المطلوب في ​نيو هامشاير​. وقال يانغ لأنصاره "تعلمون أنا رجل حسابات، والواضح الليلة من الأرقام اننا لن نفوز بهذا السباق".

أضاف "انا لست شخصا يريد قبول التبرعات والدعم في سباق لا مكان للفوز فيه. ولهذا أنا أعلن الليلة تعليق حملتي للرئاسة".

ولم يتمكن يانغ البالغ 45 عاما من تجاوز نسبة 3 بالمئة في الاستطلاعات، وهو كان بعيدا عن المنافسة في نيو هامشير. وقال "آمل أن تكون هذه الحملة رسالة وكلمة تحذير وتوجيه لزملائي الديمقراطيين بأن ​دونالد ترامب​ ليس سبب كل مشاكلنا". وأضاف "إنه يمثل أعراض مرض ينمو في مجتمعاتنا منذ سنوات".