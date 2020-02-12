ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا بالصين إلى 1113

أعلنت السلطات الصحية في الصين، ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1,113 شخصا، وعدد الإصابات إلى 44.653 حالة.
وفي تحديثها اليومي للوضع المتعلق بانتشار الفيروس، أكدت اللجنة الصحية في هوبي تسجيل 1,638 إصابة جديدة في المقاطعة التي تقع في وسط البلاد، والتي كانت البؤرة التي انتشر منها الفيروس في كانون الأول الماضي.
وهناك الآن أكثر من و44653 حالة إصابة مؤكدة في أرجاء الصين، بالاستناد الى أرقام سبق وان أعلنت عنها الحكومة الصينية.
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