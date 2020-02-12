محكمة فرنسية: رفض طعن جمعيات فرنسية حول سفينة سعودية

رفض ​القضاء الفرنسي​ طعنا مقدما من جمعيات ومنظمات فرنسية ضد وصول سفينة سعودية توقفت الخميس في شيربورغ الواقعة شمال غرب ​فرنسا​، وتشتبه هذه الجمعيات بأنها تحمل شحنة أسلحة للمملكة.

وأشارت ​محكمة​ ​باريس​ الإدارية، إلى أنه "بحسب الحكم الصادر عن المحكمة طلبت جمعية عمل السلامة الأخلاقية الجمهورية، إلغاء الأذون الجمركية لإخراج ونقل معدات حربية على ​السفينة​ ​السعودية​ التي توقفت في شيربورغ وتتجه إلى السعودية".

ولفت البيان إلى أن "الجمعية اعتبرت أن تحميل السفينة يشكل خرقا واضحا لتعهدات فرنسا الدولية، مطالبة بوقف المساس الخطير واللاشرعي بحق الشعب اليمني في العيش، لكن المحكمة لاحظت أن الجمعية لم تقدم أي عنصر دقيق بما يكفي ولم تثبت الوضع الملح الوشيك".

وكانت سفينة الشحن رست في شيربورغ قبل أن تبحر مجددا بعد ساعات، وخلال هذا التوقف قامت سفينة الشحن بتحميل شحنتها.