ساندرز يتقدم في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في نيوهامشير









اسماء السيد - مانشستر: تصدر بيرني ساندرز الثلاثاء الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في نيو هامشير لاختيار مرشح لمنافسة الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما يتنافس على المركز الثاني المرشحان بيت بوتيدجيج وايمي كلوبوشار، وفق وسائل إعلام أميركية.

ومع الإعلان عن نتائج نحو نصف المراكز الانتخابية، احتل اليساري ساندرز عضو مجلس الشيوخ عن فيرمونت المركز الأول بـ28 بالمئة، يليه رئيس بلدية إنديانا السابق بوتيدجيج مع 23 بالمئة، فيما حققت كلولوشار عضو مجلس الشيوخ عن مينيسوتا 15 بالمئة.

أما جو بايدن الذي كان يتصدر الاستطلاعات على المستوى الوطني لأشهر فقد احتل المركز الخامس بـ9 بالمئة، ما يثير الشكوك حول قدرته على المحافظة على ترشيحه.

