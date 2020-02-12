الحكومة السودانية "توافق على تسليم البشير" إلى المحكمة الجنائية الدولية

دبي - بواسطة محمد فارس © BBC أعلنت الحكومة السودانية اتفاقها مع فصائل مسلحة في إقليم دارفور على تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية. ومن أبرز المطلوبين لدى المحكمة لاتهامات بارتكاب جرائم حرب في الإقليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

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