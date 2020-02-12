مجلس الأمن الدولي يصوت على وقف إطلاق النار في ليبيا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لوكالة "تاس" الروسية، بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وفق روسيا اليوم.

وكانت بريطانيا قد قدمت مشروع قرار، دعما لمخرجات مؤتمر "برلين" الدولي حول التسوية الليبية، الذي انعقد في 19 يناير الماضي.

ولا تزال المناقشات حول مشروع القرار جارية منذ أكثر من أسبوع، علما بأن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أعرب عن تحفظاته بشأن بعض بنود المشروع.

يذكر أن البيان الختامي الصادر عن مؤتمر "برلين" يدعو طرفي النزاع في ليبيا إلى وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة موحدة وإطلاق الإصلاحات، ويؤكد التزام الأطراف الخارجية بعدم التدخل في الشؤون الليبية.

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واتفق طرفا النزاع على تشكيل لجنة عسكرية لمتابعة وقف إطلاق النار.

يذكر أن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس أعلن أوائل الشهر الجاري، عن اجتماع جديد تعقده في منتصف مارس المقبل، الدول التي شاركت في مؤتمر "برلين" الأول حول ليبيا، على مستوى الوزراء.

وأكد ماس حينها، أن ألمانيا ستعمل مع مجلس الأمن الدولي من أجل صياغة قرار يعاقب الدول التي تخرق حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، قال الأسبوع الماضي إنه تم إحراز تقدم لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، داعيا إلى الهدوء على جبهات القتال.