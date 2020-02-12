صديقه العقل المدبر.. قصة هروب سجين من مجمع محاكم الإسكندرية للطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

48 ساعة فقط مرت على هروب "مسعود" من مجمع محاكم الإسكندرية، قبل أن يجد قوات الشرطة داخل الشقة التي يختبئ فيها بصحبة زوجته، بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

وبإلقاء القبض على السجين الهارب وزوجته تكشفت المفاجآت واحدة تلو الأخرى حول تفاصيل وخطة هروبه أثناء عرضه على نيابة شرق الإسكندرية بمنطقة المنشية.

يوم الآثنين الماضي، تلقى قسم شرطة المنشية بلاغا من إدارة شرطة الترحيلات يفيد هروب السجين "مسعود.خ.م" مقاول، مقيم بمنطقة سموحة، محكوم عليه بالسجن 4 سنوات في القضية 751 لسنة 2017 "تزوير".

ووفقا للمحضر الذي حمل رقم 289 لسنة 2020 إداري المنشية، جرى نقل المتهم من محبسه بسجن برج العرب إلى مجمع محاكم الإسكندرية؛ لعمل استشكال في القضية رقم 1652 لسنة 2012 جنح المنتزه.

وبحسب المحضر، غافل المتهم المدعو"م.م.ح" رقيب الشرطة المكلف بحراسته، وتعدى عليه بالضرب على رأسه، وهرب من الطابق الثامن بمجمع المحاكم.

وعقب ذلك، وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة برج العرب تفيد اختباء السجين الهارب رفقة زوجته "إ.أ.ع" بشقة خاصة بأحد أصدقائه بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

ترأس العقيد عماد الدين شاذلي، رئيس مباحث قسم شرطة برج العرب، مأمورية بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والجيزة، استهدفت الشقة المشار إليها، وجرى القبض على المتهم الهارب وزوجته.

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وفجر المتهم عدة مفاجآت في التحقيقات أمام النيابة العامة، قائلا أنه أثناء تواجده بمجمع المحاكم بمنطقة المنشية تقابل مع المدعو "مجدي.إ" مقاول.

وأضاف المتهم أن صديقه المقاول أحضر له ملابس جديدة، وطلب منه إرتدائها بدلا من ملابس السجن، وأخبره أنه أتفق مع رقيب الشرطة المكلف بحراسته بمساعدته على الهرب – بحسب المحضر.

وأشار إلى أنه وجد المقاول المذكور في انتظاره بسيارة خارج المحكمة بصحبة آخرين، وطلب منه توقيع عقد تنازل عن قطعة أرض في الإسكندرية كانت محل خلاف بينهما.

وفجر المتهم مفاجأة جديدة في التحقيقات بتلقيه اتصالاً من رقيب الشرطة المكلف بحراسته يطلب منه مبلغ 150 ألف جنيه، قائلا:" أرسل لي صورة من بطاقة والدته على الواتس آب وطلب مني تحويل المبلغ باسمها على البريد".

وأضاف المتهم في التحقيقات أنه طلب من زوجته إحضار أموال ومقابلته بمنطقة كارفور بمدخل طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، وقاما بالتوجه إلى شقة صديقه بمنطقة الطالبية قبل أن يلقى القبض عليهما.

واتهم المذكور زميله المقاول بمساعدته على الهرب من أجل توقيع عقود التنازل على قطعة الأرض محل الخلاف، وإحضار ملابس له، نافيا قيامه بإحداث إصابة الحارس، قائلا:"أحد الموجودين مع المقاول هو من افتعل إصابة الحارس".

أمر المستشار محمد عبد السلام، المحامى العام الأول لنيابات إستئناف الإسكندرية، بحبس المقاول 4 أيام على ذمة التحقيق، وتجديد حبس رقيب الشرطة بتهمتي تمكين متهم من الهرب، والإضرار العمدي، وإخلاء سبيل زوجة المقاول بكفالة 10 آلاف جنيه.

وقررت النيابة العامة التحفظ على عدد 5 هواتف محمولة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المقاول الهارب لمساعدته المتهم على الهرب.