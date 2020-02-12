شبورة كثيفة وارتفاع في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة (الأربعاء- الخميس - الجمعة).

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، أن طقس الأربعاء مائل للطفء نهارا شديد البرودة ليلا على اغلب الأنحاء، كما تتكون الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون مشمس على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، ان الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، حيث تصل لـ12 عقدة في الساعة، بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة سجلت 20 - 8 على القاهرة والوجه البحري، و20 - 9 على السواحل الشمالية، و22 - 8 على جنوب سيناء والغردقة، و21 - 8 على شمال الصعيد، و23 - 11 على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

Advertisements

وأكدت الهيئة أن طقس الخميس، سيكون أيضًا مائل للطفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما تتكون الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون مشمس على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة سجلت 23 - 9 على القاهرة والوجه البحري، و21- 9 على السواحل الشمالية، و25 - 8 على جنوب سيناء والغردقة، و23 - 8 على شمال الصعيد، و27 - 11 على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس يوم الجمعة المقبل، مائل للطفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما تتكون الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون مشمس على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة سجلت على القاهرة والوجه البحري 24 - 9 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 - 9 درجة، و27 - 8 على جنوب سيناء والغردقة، و26 - 8 على شمال الصعيد، و29 - 11 على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.