حدث ليلاً| الصحة تُحذر من 3 أدوية وتفاصيل سقوط أسانسير "الحرية" بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

مضاد حيوي وقطرة عين.. الصحة تُحذر من 3 أدوية (أرقام التشغيلات)

قررت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة ضبط وتحريز 3 مستحضرات علاجية عبارة عن مضاد حيوي وقطرات للعين؛ لعدم مطابقتها للمواصفات.

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رئيس "الحرية" يكشف تفاصيل سقوط أسانسير بقيادات الحزب في السويس

كشف الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، منذ قليل، تفاصيل حادث سقوط أسانسير العقار الكائن به مقر الحزب في السويس أثناء افتتاحه، قائلًا: "أنا طلعت الأول في الأسانسير، وبعدي زملائي في الحزب طلعوا في المرة الثانية.

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الخليج 365 ينشر التقرير الطبي لنائب رئيس حزب الحرية (مستند)

انفرد الخليج 365 بصورة من التقرير الطبي الظاهري، الصادر بعد معاينة جثمان اللواء حسن ناجي، نائب رئيس حزب الحرية، الذي توفي الثلاثاء متأثرًا بإصابته جراء سقوط أسانسير كان يستقله مع قيادات بالحزب.

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آخر صورة لنائب "الحرية" قبل حادث الأسانسير.. والحزب يوقف نشاطه ٣ أيام حدادا

أعلن حزب الحرية المصري، وقف العمل لمدة 3 أيام حدادًا على اللواء حسن ناجي، نائب رئيس الحزب، والذي لقى مصرعه مساء الثلاثاء، بعد سقوط أسانسير كان بداخله أثناء افتتاح مقر جديد للحزب بالسويس.

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نيابة السويس تحقق في مصرع نائب رئيس حزب الحرية

استمعت النيابة العامة في السويس، بإشراف المستشار محمد حسن المحامي العام، التحقيق في واقعة سقوط مصعد بحي السويس، أسفر عن مصرع اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري.

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وزيرة الصحة: لم يثبت حتى الآن إصابة بـ"كورونا" في الحجر الصحي بمطروح

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الحالة الصحية للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية "بؤرة فيروس كورونا" والموجودين في الحجر الصحي جيدة ولم يثبت حتى الآن وجود حالة واحدة مصابة بينهم.

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الخليج 365 في منزل المولودة رقم 100 مليون.. وأسرتها: "عمرها 4 أيام" (فيديو)

أثار خبر وصول تعداد سكان مصر بالداخل إلى 100 مليون نسمة، الثلاثاء، فضول البعض لمعرفة المولود صاحب الرقم المميز في التعداد السكاني، قبل أن يُفصح جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن الاسم "ياسمين رمضان ربيع".

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تطورات سد النهضة.. تفاصيل اجتماع "شكري" ومستشار الأمن القوي الأمريكي

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، تفاصيل لقاء سامح شكري وزير الخارجية، وروبرت أوبراين مستشار، الأمن القومي الأمريكي.

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ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الصين إلى 1110حالة

أعلنت السلطات الصحية في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1110 حالة على الأقل.

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انسحاب ممثلي ادعاء اتحاديين من محاكمة مستشار سابق لترامب

انسحب ممثلو الادعاء الاتحاديون الأربعة من قضية صديق ومستشار سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن خفضت وزارة العدل حكما بالسجن أوصى به ممثلو الادعاء، وذلك عقب انتقاد من جانب الرئيس.

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الاستخبارات الأميركية والألمانية تجسست على أكثر من مئة بلد بواسطة شركة لتشفير الاتصالات

استخدمت الاستخبارات الأمريكية والألمانية مدى سنوات شركة سويسرية متخصصة في تشفير الاتصالات للتجسس على أكثر من مئة بلد، وفق ما كشفت تقارير إعلامية أمريكية وألمانية وسويسرية.

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النائب العام السوداني: 3 عناصر تحسم موقف الخرطوم من تسليم البشير للجنائية الدولية

قال النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر إن موقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم الرئيس السابق عمر البشير، يتوقف على 3 عناصر، هى: موقف التفاوض في جوبا وماسيسفر عنه، والإصلاح القانوني، والتشاور مع المكون المحلي وعلى رأسه أسر الضحايا.

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عباس وأولمرت رئيس وزراء إسرائيل الأسبق يرفضان "صفقة القرن"

في ظهور نادر، وقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت في مؤتمر صحفي بمدينة نيويورك الأمريكية، لإعلان رفضهما لخطة السلام الأمريكية بالشرق الأوسط التي وضعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

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الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من ضم وادي الأردن

حذر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إسرائيل من تبعات ضم وادي الأردن، لافتاً إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى أعمال عنف واحتجاجات فلسطينية واسعة.

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كلمة الرئيس الفلسطيني أمام مجلس الأمن بشأن "صفقة القرن"

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، الثلاثاء، إن الخطة الأمريكية المطروحة احتوت على 311 مخالفة للقانون الدولي، مؤكدا أنها لا يمكن أن تحقق السلام والأمن، لأنها ألغت قرارات الشرعية الدولية وسنواجه تطبيقها على الأرض.

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