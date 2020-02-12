أميركا تتهم أشخاصاً بانتهاك العقوبات على إيران

قالت وزارة العدل الأميركية إنها وجهت اتهامات لخمسة أشخاص في تكساس ونيويورك فيما يتصل بمزاعم عن أنهم تآمروا لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران بترتيب شراء النفط من إيران وبيعه. اقرأ أيضاً...أميركا تتهم إيران بتطوير صواريخ عبر إطلاق قمر الاتصالات ومن بين المتهمين رئيس شركة ستاك رويالتيز، وهي شركة خاصة مقرها تكساس تبيع حقوق الغاز والنفط إلى صناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.

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