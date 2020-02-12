ساندرز يتصدر انتخابات الديموقراطيين في نيوهامشير

فاز بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأميركي في ولاية نيوهامشير لاختيار مرشح عن الحزب لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر القادم.

ومع الإعلان عن نتائج 76% من الدوائر الانتخابية، فاز ساندرز بـ 9ر25% من الأصوات، تلاه منافسه بيت بوتيدجيج بـ 2ر24% وآمي كلوبوتشار بـ 9ر19%، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأجريت الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشح الرئاسي للحزب الديموقراطي الأميركي يوم الثلاثاء في ولاية نيو هامشير ، وهي ولاية صغيرة في الشمال الشرقي من البلاد.

ويأتي هذا السباق بعد أسبوع من تعرض الحزب لأزمة في ولاية أيوا، حيث حدثت فوضى فيما يتعلق بنتائج التجمعات الانتخابية وتم تأجيل الإعلان عنها.

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