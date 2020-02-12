بالصور.. تركيا تنشر منظومة دفاع جوي بمطار معيتيقة الليبي

الأربعاء 12 فبراير 2020

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي الليبيين، صورا مسربة توضح انتشار منظومات دفاع جوي تركية في الجزء المدني من مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس.



وتوضح الصور الملتقطة بواسطة أحد ركاب الطيران المدني بمطار معيتيقة منظومة الدفاع الجوي بالقرب من برج المراقبة.

كما توضح جناح الطائرة المدنية التي كان على متنها ملتقط الصور، وطائرات مدنية أخرى إلى جوار منظومة الدفاع التركية.

وتظهر الصور منظومة هوك المضادة للطائرات، التي ظهرت في المقطع المصور المسرب الذي نشره اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي عن اختراق تركيا للهدنة وإنزال أسلحة لدعم المليشيات.

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ومنظومة الدفاع التي نشرتها تركيا هي منظومة أمريكية الأصل، لكن أنقرة تصنع النسخة الأحدث منها (XX1) بترخيص، بجانب امتلاكها للنسخة الأقدم من هذه المنظومة (Phase 1).

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي قد أكد في مؤتمر صحفي سابق أن ميليشيات طرابلس وتركيا استغلت الهدنة وقامت بتركيب منظومة دفاع جوي أمريكية في مطار معيتيقة، بالإضافة إلى إنزال أسلحة ومدافع موجهة والمرتزقة السوريين إلى طرابلس.

ودخلت تركيا بشكل مباشر على خط المواجهات بين الجيش الليبي ومليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية، وقدمت دعماً عسكرياً يتمثل في مدرعات حديثة الصنع نوع "كيربي" وطائرات مسيرة من نوع "بيرقدار".

وتعتزم تركيا تهريب 5 آلاف سجين من تنظيم داعش الإرهابي بالأراضي الليبية، كما تستغل الفقراء في إدلب السورية لتجنيد المرتزقة والدفع بهم إلى ليبيا، مع تدريبهم على حروب الشوارع والعصابات لإنهاك قوات الجيش الوطني الليبي، حسب تقارير إعلامية ومحللين.