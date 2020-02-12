- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالأربعاء 2020/2/12 07:47 ص بتوقيت أبوظبي
صورة نشرها حساب الخارجية الأمريكية على "تويتر" لاحتجاجات الإيرانيين
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للشعب الإيراني في مواجهة نظام الحكم الذي وصفته بـ"الفاشل" في طهران.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية على حسابها بموقع "تويتر"، إن "الشعب الإيراني يعاني منذ 41 عاما في ظل فشل النظام الحاكم في طهران".
وأضافت: "ليس عليهم (الإيرانيون) أن يتحملوا ولو لمدة عام آخر من الفشل".
وأكدت وقوفها إلى جانب الشعب الإيراني في تطلعاته نحو مستقبل أكثر إشراقا.
وتابعت أن النظام الإيراني منذ 41 عاما أنتج الإرهاب والفساد والقمع واحتجاز الرهائن، وأطلق صواريخه على شعبه ودول الجوار.
وشددت الخارجية الأمريكية في تغريدتها على أن الشعب الإيراني يستحق مستقبلا أفضل.
وفي وقت سابق، اتهمت واشنطن، مساء الثلاثاء، 5 أشخاص في ولايتي تكساس ونيويورك، بالتآمر لخرق العقوبات الأمريكية على إيران من خلال الترتيب لشراء النفط من طهران وبيعه إلى مصفاة في الصين.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إن من بين المتهمين الذين ألقي القبض عليهم دانييل راي لين، رئيس شركة STACK Royalities المملوكة ملكية خاصة، وتتخذ من تكساس مقرا لها وتبيع حقوق النفط والغاز لصناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.
وأوضحت أن المتهمين الخمسة؛ هم نيكولاس هوفان (33 عاما) من نيويورك؛ ومن تكساس كل من تشن وانج (39 عاما)؛ وروبرت ثويتس (30 عاما)، ونيكولاس جيمس فوكس (26 عاما)، ودانييل راي لين (38 عاما).
وعلى الرغم من مرور 3 أشهر على احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم تذكر السلطات الإيرانية حتى الآن أي إحصاء رسمي حول أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين.
ولفتت منظمات حقوقية إلى أن قوات الأمن الإيرانية قتلت 1500 محتج على الأقل واعتقلت ما يزيد على 8000 شخص في مظاهرات البنزين أواخر العام الماضي.
ولا تزال الحكومة الإيرانية تراوغ بشأن إعلان حصيلة رسمية لضحايا احتجاجات البنزين، على الرغم من مطالبات داخلية ودولية دعت طهران لبدء تحقيقات شفافة وذات مصداقية حول أعداد القتلى والمعتقلين مؤخرا.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: ندعم الإيرانيين في مواجهة نظام إيران "الفاشل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.