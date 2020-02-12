ساندرز يتصدر نتائج الديمقراطيين في انتخابات نيوهامشير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر بيرني ساندرز المرشح الرئاسي المحتمل، الثلاثاء، الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيوهامشير، لاختيار مرشح لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، جاء في المركز الثاني المرشحان المحتملان بيت بوتيدجيج وإيمي كلوبوشار.
ومع الإعلان عن نتائج نحو نصف المراكز الانتخابية، احتل اليساري ساندرز عضو مجلس الشيوخ عن فيرمونت المركز الأول بـ28%، يليه رئيس بلدية أنديانا السابق بوتيدجيج مع 23%.
أما جو بايدن الذي كان يتصدر الاستطلاعات على المستوى الوطني لأشهر، فقد احتل المركز الخامس بـ9 بالمئة، ما يثير الشكوك حول قدرته على المحافظة على ترشيحه.
والإثنين، أظهرت نتائج استطلاع للرأي، بشأن نوايا التصويت على المستوى الوطني تقدم ساندرز على بايدن، في حين حل مايكل بلومبرج ثالثاً في قفزة غير مسبوقة للملياردير النيويوركي.
وقالت جامعة كوينيبياك التي أجرت الاستطلاع إنّ هذه النتائج تمثّل "تحوّلاً كبيراً في السباق" للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي ومقارعة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقرّرة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.
وهذه هي المرة الأولى التي يتقدّم فيها الاشتراكي ساندرز (25% من نوايا التصويت) على المعتدل بايدن (17%) في استطلاع للرأي على المستوى الوطني.
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