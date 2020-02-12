انسحاب رجل الأعمال أندرو يانج من سباق الرئاسة الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رجل الأعمال أندرو يانج، انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكية، لصعوبة فوزه في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال يانج، مخاطبا مؤيديه في نيوهامشير، مساء الثلاثاء: "رغم أنه لا يزال هناك عمل كبير يتعين القيام به، فأنتم تعلمون أنني رجل الحسابات، ويتضح الليلة من الأرقام أننا لن نربح هذا السباق".
وأضاف: "أنا لست الشخص الذي يرغب في قبول التبرعات والدعم في سباق لن نفوز به، وأعلن الليلة أنني أعلق حملتي الانتخابية للرئاسة ".
وكان يانج قد اشتهرت حملته الرئاسية بخطة لمنح الأمريكيين 1000 دولار شهريا، وهو ما أعطى حملته الانتخابية الانتباه من الناخب الأمريكي، حيث سماها "أرباح الحرية".
وأطلق المرشح الرئاسي المحتمل السابق عن الحزب الديمقراطي (45 عاما) حملته للرئاسة في أواخر عام 2017.
وناشد يانج المحامي الذي تحول إلى رجل أعمال ومؤلف كتاب بعنوان "الحرب على الأشخاص العاديين"، الناخبين بتحذيرهم من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
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