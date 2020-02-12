اليابان: ارتفاع عدد مصابي كورونا بـ"السفينة الموبوءة" إلى 174 شخصا

قال وزير الصحة الياباني "كاتسونوبو كاتو" ، يوم الأربعاء، إصابة 39 شخصا آخرين بفيروس "كورونا" على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الراسية قبالة سواحل اليابان، ما يرفع عدد المصابين على متنها الى 174.

وأكد وزير الصحة الياباني إنه "من أصل نتائج 53 فحصا، تبين أن نتيجة 39 شخصا ايجابية" لناحية الإصابة بالفيروس، مضيفا أن مسؤولا عن الحجر الصحي من بين المصابين.

وأضاف "كاتو" أنه "في هذه المرحلة، تأكدنا أن أربعة أشخاص من بين الذين تم اخضاعهم للعلاج هم في حالة خطيرة، إما على جهاز تنفس اصطناعي أو في وحدة العناية المركزة".

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وتم الحجر صحيا على سفينة "دايموند برينسس" منذ وصولها إلى اليابان الأسبوع الماضي، بعد اكتشاف إصابة شخص في هونغ كونغ بالفيروس سبق وأن كان على متنها الشهر الماضي.

أما عن الركاب الذين لا يزالون على متن السفينة طلب منهم البقاء داخل مقصوراتهم ولا يسمح لهم بالخروج إلى الأماكن المفتوحة إلا لوقت وجيز.

كما طلب منهم ارتداء الأقنعة وعدم الاقتراب كثيرا من بعضهم البعض في الخارج، وحصلوا على أجهزة لقياس الحرارة لمراقبة درجات حرارتهم على مدار الساعة.