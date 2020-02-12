ارتفاع إصابات كورونا على متن "السفينة اليابانية الموبوءة" الى 174

أكد وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، إصابة 39 شخصا آخرين بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة "دايموند برينسس" السياحية الراسية قبالة سواحل اليابان، ما يرفع عدد المصابين على متنها الى 174.
وكان كاتو قد صرح بأنه "من أصل نتائج 53 فحصا، تبين أن نتيجة 39 شخصا ايجابية لناحية الإصابة بالفيروس، وأن مسؤولا عن الحجر الصحي من بين المصابين".
وأشار كاتو إلى أنه "في هذه المرحلة، تأكدنا أن أربعة أشخاص من بين الذين تم اخضاعهم للعلاج هم في حالة خطيرة، إما على جهاز تنفس اصطناعي أو في وحدة العناية المركزة"، وقد تم الحجر صحيا على السفينة منذ وصولها إلى اليابان، بعد اكتشاف إصابة شخص في هونغ كونغ بالفيروس سبق وأن كان على متنها الشهر الماضي".
وأخضعت السلطات اليابانية نحو 300 راكبا للفحص من أصل 3,711، وجرى إجلاء المصابين الى منشآت طبية محلية.
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