عمال شركة الطيران الفنزويلية الخاصة "كونفياسا": غوايدو فاشي

عاد زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​، إلى كاراكاس بعد جولة دولية استمرت 23 يوما خرق خلالها حظرا على سفره فرضته ​حكومة​ رئيس البلاد ​نيكولاس مادورو​.

وقد أعلن غوايدو على وسائل التواصل الإجتماعي أنه عائد إلى ​فنزويلا​، ليتجمع بعدها حشد من مناصريه في مطار ​كراكاس​ الدولي الذي وصل إليه على متن رحلة قادمة من ​البرتغال​، حيث وقعت مواجهات بين مناصري الزعيم الفنزويلي المعارض وبينهم نواب، وبين مؤيدين لمادورو.

وهتف عمال شركة الطيران الفنزويلية الخاصة "كونفياسا"، التي فرضت عليها ​واشنطن​ الجمعة ​عقوبات​، "غوايدو فاشي!"، وذلك بعدما دخلوا القاعة التي كان النواب والصحافيون ينتظرون فيها وصول زعيم المعارضة.