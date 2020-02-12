عاد زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، إلى كاراكاس بعد جولة دولية استمرت 23 يوما خرق خلالها حظرا على سفره فرضته حكومة رئيس البلاد نيكولاس مادورو.
وقد أعلن غوايدو على وسائل التواصل الإجتماعي أنه عائد إلى فنزويلا، ليتجمع بعدها حشد من مناصريه في مطار كراكاس الدولي الذي وصل إليه على متن رحلة قادمة من البرتغال، حيث وقعت مواجهات بين مناصري الزعيم الفنزويلي المعارض وبينهم نواب، وبين مؤيدين لمادورو.
وهتف عمال شركة الطيران الفنزويلية الخاصة "كونفياسا"، التي فرضت عليها واشنطن الجمعة عقوبات، "غوايدو فاشي!"، وذلك بعدما دخلوا القاعة التي كان النواب والصحافيون ينتظرون فيها وصول زعيم المعارضة.
كانت هذه تفاصيل خبر عمال شركة الطيران الفنزويلية الخاصة "كونفياسا": غوايدو فاشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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