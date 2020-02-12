حنكش: هذه الحكومة وإن حصلت على الثقة هي فاقدة لشرعية الشعب

أشار عضو ​حزب الكتائب​ اللبنانية إلياس حنكش، الذي أعلن مقاطعته الجلسة، إلى أنه "من الواضح، وباعتراف النائب ​وائل أبو فاعور​، أنه لم يكن هناك نصاب عند بدء الجلسة"، منتقداً ​الكتل النيابية​ التي شاركت في الجلسة، معلنة معارضتها للحكومة، موضحاً أنه "كان يفترض بالنواب عدم الحضور احتراماً لصرخة الشارع".

وفي حديث له مع ​صحيفة الشرق الأوسط​، لفت حنكش إلى أن "هذه ​الحكومة​ وإن حصلت على الثقة هي فاقدة لشرعية الشعب، وهي التي ينتمي وزراؤها للأحزاب بعدما كانت الوعود بتعيين وزراء مستقلين، ثم تبنت ​موازنة​ لحكومة سقطت في الشارع، وها هي اليوم تواجه الناس في الشارع".

واعتبر حنكش أن حزب الكتائب "اتخذ قرار المقاطعة انسجاماً مع قناعاته، التي تلتقي مع مطالب الناس"، سائلاً "كيف يمكن للقوى الأمنية أن تحمي النائب من الناس، وهو الذي يفترض أنه يمثلهم"، مؤكداً أن "​السلطة​ تراهن على تعب الناس الذين حققوا الكثير منذ 17 تشرين الأول لغاية الآن، فالتغيير بدأ ولن يتوقف".