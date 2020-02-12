شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتوفير أطباء بكل مدرسة للكشف الدورى على الطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبه ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، أن اللجنة ستتابع مسار العمل بالمدارس وتقييمه ، وحال ورود أي أخطاء ستتواصل مع وزارة التربية والتعليم بشأنه.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة ستناقش كافة الإجراءات التي اتخذتها المدارس للوقاية من انتشار الأمراض المعدية، موضحة أنه لم يكن هناك أي داعى لتأجيل الدراسة حسبما طالما البعض خاصة وأنه لا يوجد أي ظهور لحالة إصابة بـ"كورونا " في مصر .

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وطالبت "نصر"بضرورة توفير أطباء ذات كفاءة بكل مدرسة في الكشف عن وجود إصابة من عدمه وأن يكون كشف دورى ومكثف على الطلبة ، مؤكدة أنه لابد من التوعيه بكافة إجراءات الوقاية من الأمراض المعدية وتعريف الطالب بكفاية حماية نفسه من تلقي أي عدوى .

وطالبت عضو مجلس النواب، المدارس بمراعاة الحالات الصحية للطلبة وعدم التشدد في الحضور اليومى حال وجود إصابة بالانفلونزا .

وكانت قد استقبلت قرابة 54 ألف مدرسة الأحد الماضي طلابها بإجمالى 22 مليون طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية، حيث شهدت بداية الفصل الدراسى الثانى، حضورا مرتفعا من جانب الطلاب متحدين أى شائعات حول ظهور أمراض وأوبئة مثل كورونا وغيرها، وشهدت الدراسة مراسم طابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطنى، فيما واصلت قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المرور على المدارس لمتابعة انضباط الدراسة واستقرار العملية التعليمية فى ثانى أيام الفصل الدراسى الثانى.