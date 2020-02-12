شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب دفعت البرلمان لرفض تضمين "الفضائيات" فى تعريف الكيانات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتم إحالة القانون لمجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم الموافقة النهائية عليه فى جلسة قادمة.

وقرر مجلس النواب، عدم شمول القنوات الفضائية فى تعريف الكيان الإرهابى، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ونرصد أسباب رفض البرلمان حسب تصريحات رئيس البرلمان والنواب:

- تحفظ البرلمان حتى لا يكون له أثر على مسار حرية الإعلام المقر دستوريا.

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- تضمين تعريف "القنوات الفضائية" قد يثير لغط تستغله قوى الشر ولا حاجة إلى إدراجها

- إضافتها قد تخل بالمعايير العالمية، وتدفع بشبهة عدم الدستورية.

- التخوفات من تسويقه خارجيا بشكل خاطئ

- اكتفى البرلمان بالنص علي الشركات فقط خاصة وأن هذه القنوات الإرهابية تصدر عنها