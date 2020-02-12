شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قمم شاركت فيها مصر أثناء توليها رئاسة الأتحاد الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد تقرير للهيئة العامة للاستعلامات 10 قمم شارك فيها الرئيس السيسى خلال الفترة التي تولت مصر فيها رئاسة الإتحاد الأفريقي ،حيث أكد التقرير "هيئة الاستعلامات" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد شارك منذ توليه رئاسة الاتحاد الأفريقى في العديد من المؤتمرات والقمم الدولية التي تولى رئاسة عدد منها بالمشاركة مع قادة العالم في 4 قارات هي أوربا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، وكان في كل هذه القمم مدافعا قويا وصريحا في المطالبة بحقوق الشعوب الأفريقية في السلام والاستقرار والتنمية والرخاء

وفيما يلى أبرز هذه القمم:

مؤتمر ميونخ للأمن في 15 فبراير 2019

قمة الحزام والطريق ببكين في 24 أبريل 2019

قمة مجموعة العشرين باليابان فى 27 / 6 / 2019

شارك في 28/6/2019، فى قمة أفريقية تنسيقية مصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، جمعت كلاً من رئيس جنوب أفريقيا والرئيس السنغالي.

القمة 45 لمجموعة السبع الكبرى G7

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لقمة السابعة لمؤتمر «تيكاد 7»

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في25-9-2020 بنيويورك في قمة ثلاثية مع كل من محمد عبد الله فارماجو رئيس جمهورية الصومال، وأوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا

قمة روسيا – أفريقيا ( 23-24) أكتوبر 2019

القمة الألمانية الافريقية (19 نوفمبر 2019)

قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية 20 يناير 2020

كانت الهيئة العامة الاستعلامات ، أكدت في تقريرها أن مصر وعدت فأوفت، وكانت عند الثقة التي أولاها إياها الأشقاء في القارة الأفريقية، مضيفة أن اليوم التاسع من فبراير 2020 يكتمل عام كامل على تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي في القمة الأفريقية في أديس أبابا في فبراير 2019 وأنه خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، تعاملت مصر مع هذه المهمة باعتبارها ثقة تقدرها من قادة الدول الأفريقية في مصر وقيادتها، وفي الوقت نفسه، باعتبارها مسئولية عليها الوفاء بها تجاه القارة وشعوبها.