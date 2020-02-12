وزير الري الأسبق: سد النهضة لن يكتب له النجاح في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد الدين علام وزير الري الأسبق، إن الجولة الجديدة لمفاوضات سد النهضة تبدأ خلال ساعات بواشنطن، وسط معطيات إيجابية بالتوافق حول معظم التفاصيل الفنية لتشغيل وتخزين مياه السد، مع وجود بعض الخلافات حول ثلاث بنود متبقية معظم تفاصيلها سياسية.

وأضاف علام في تصريح له على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، الثلاثاء، ": الجانب الأثيوبي يضع عينه على الانتخابات الداخلية الوشيكة، والرغبة في الظهور أمام الداخل بمواقف عنترية".

وتابع وزير الري الأسبق:" الموقف المصرى يغلب عليه الحرص على أن تكون الاتفاقية فاعلة ومستديمة، تجنبا لأزمات قد تحدث بعد الانتهاء من بناء وتخزين مياه سد النهضة، قد تؤدى إلى مواجهات خطيرة مع أثيوبيا".

وأوضح علام:" هناك تغافل واضح لحقيقة أن مشروع سد النهضة لن يكتب له نجاح بدون شراء مصر لمعظم الكهرباء الناتجة عنه".

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وتوجّه وزير الخارجية سامح شكرى، مساء أمس، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، والذي تستضيفه الإدارة الأمريكية بحضور البنك الدولي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار ما اتفقت عليه الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة بواشنطن خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2020، من معاودة وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث الاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي 12 13 فبراير 2020، وذلك بهدف إقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

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