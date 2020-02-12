الأمم المتحدة: ملتزمون بالقرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام الأمم المتحدة، على موقف الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، الذى تم تحديده على مر السنين، بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، التى تلتزم بها الأمانة العامة.

وأكد جوتيريش، خلال جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، الثلاثاء، التى شهدت حضور الرئيس محمود عباس عن الجانب الفلسطينى والمندوب الدائم دانى

دانون عن الجانب الإسرائيلى، التى تأتى فى أعقاب إعلان الولايات المتحدة لخطة السلام والتى عرفت بـ"صفقة القرن" فى 28 يناير الماضى، التزامه الشخصى الكامل والتزام الأمم المتحدة بدعم الطرفين فى جهودهما للتوصل إلى حل الدولتين.

وقال جوتيريش: "تظل الأمم المتحدة ملتزمة

بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولى والاتفاقيات الثنائية وتحقيق رؤية دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب فى سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967.وأضاف الأمين العام: "هذا وقت للحوار والمصالحة والمنطق" داعيا الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين إلى إظهار الإرادة اللازمة للنهوض بهدف تحقيق سلام عادل ودائم يجب على المجتمع الدولى أن يدعمه.