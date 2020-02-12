الديموقراطي "أندرو يانج" ينسحب من الترشح للرئاسة الأميركية

أعلن أندرو يانج، الطامح لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية، صباح اليوم الأربعاء، انسحابه من سباق الانتخابات. وجاء انسحاب يانج، بعد نتائج محبطة خلال السباق الانتخابي الأخير في ولاية أيوا، حيث حصل على دعم من الناخبين بنسبة 1% فقط ، حسب شبكة (سي إن إن).

ونشر يانج تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قبل نحو ساعة من إعلان انسحابه قال فيها: "إنني فخور للغاية بهذه الحملة الانتخابية، وأتوجه بالشكر لكل من جعلنا هنا". اقرأ أيضاً... الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين تنطلق وسط الفوضى في أيوا

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