كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الصين تعلن إحصائية جديد لضحايا فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية عن أحدث حصيلة لضحايا فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت إلى 1113 قتيلا و44653 مصابًا، كما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل.

كانت السلطات الصينية قد أعلنت في وقت سابق، عن تسجيل 1،638 حالة إصابة جديدة و94 وفاة بفيروس كورونا في محافظة هوبي.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.