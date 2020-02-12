أولى أحكام القضاء في ملف “حمزة مون بيبي”: سنتان حبسا لكل متهم مع غرامة مالية

قررت المحكمة الابتدائية في مراكش، ليلة الثلاثاء الأربعاء، عقوبة الحبس سنتين و10 آلاف درهم غرامة في حق متهمين في قضية متعلقة بحساب “حمزة مون بيبي”.

الحكم الصادر يخص كل واحد من محمد ضاهر و”اليوتوبوز” سكينة كلامور، وعدنان السكاني الملقب ب”مول الفيراري”.

وقررت المحكمة كذلك أن يستفيد محمد ماديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان من تعويض بقيمة 50 ألف درهم

ولدى دفاع المتهمين مهلة من الوقت لتقديم طلب الاستئناف.

وطالب المتضررون في جلسة الثلاثاء، المحكمة بتعويض مالي يصل إلى 50 مليون سنتيم، حسب تصريح محمد ماديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان، مبرزا أن المبلغ سيخصص لصالح جمعية خيرية.

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و قال دفاع المطالبين

وعاد الحساب المثير للجدل “حمزة مون بيبي”، للنشاط من جديد على مواقع التواصل، حيث علق على تطورات الملف منذ انطلاق جلسة الاستماع للفنانة دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام، من طرف قاضي التحقيق الاثنين.

ولا زال ملف “حمزة مون بيبي” لم يستنفذ أطواره، إذ يرتقب أن يعلن محاميو المتضررين تاريخ الجلسة الأولى لباطمة وشقيقتها، بعدما تقرره المحكم.

هذا، وكانت باطمة و شقيتها في ضيافة قاضي التحقيق أمس الاثنين، وتمت مواجهتهما مع اليوتوبوز سكينة كلامور التي تمسكت بأقوالها التي تفيد أن دنيا باطمة متورطة هي كذلك في هذا الملف.