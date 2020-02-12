عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجلس الأمن يدعو للتصويت على قرار يدعم وقف النار في ليبيا

الأربعاء 12 فبراير 2020

الخليج 365

دعى مجلس الأمن الدولي إلى التصويت بعد ظهر الأربعاء على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، ليصبح أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ اندلاع المعارك بداية أبريل، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء.



وقال دبلوماسي إن بريطانيا طلبت التصويت بعدما أعدت النص الذي تجري مشاورات في شأنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ولا يزال موقف روسيا غير معروف بعدما عطلت تبني المشروع قبل أسبوع.

وكانت الأمم المتحدة قالت، السبت الماضي، إن طرفي الحرب في ليبيا سيستأنفان محادثاتهما، هذا الشهر، في محاولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فيما يتعلق بقتالهما من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس، وذلك بعد فشلهما في التوصل إلى اتفاق خلال جولة أولى من المحادثات بينهما في جنيف.

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واستضافت الأمم المتحدة محادثات غير مباشرة بين خمسة عسكريين من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وخمسة عسكريين من قوات السرج.

ويحاول حفتر تحرير العاصمة منذ شهر أبريل من الميليشيات التي تتلقى دعما من تركيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان: "لما كان الطرفان قد اتفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولا لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار، فقد اقترحت البعثة تاريخ 18 فبراير (المقبل) موعدا لجولة جديدة من التفاوض بينها في جنيف".

وأضاف البيان "بينما يتفق الطرفان على ضرورة الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم، لا سيما في مناطق الاشتباكات، فإنهما لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق".