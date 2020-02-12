شكرا لقرائتكم خبر عن تميم يهمل شعبه.. سوء خدمة "بريد قطر" يدفع القطريين للبحث عن بدائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، ما زال تميم وحكومته يركزان بدعم وتمويل الإرهاب والميليشيات المسلحة في مختلف الدول العربية، ما تسبب في انتشار الفساد والارتباكات داخل قطاعات الدولة المختلفة، والتي كان ضمنها "بريد قطر"، والذي يعاني من العديد من المشاكل والفساد داخل منظومته، بسبب غياب الرقابة الداخلية، مشيرا إلى أنه من ضمن مسلسل الفساد في "بريد قطر" شكاوى العديد من المواطنين من سوء الخدمة، حيث إنهم يتسلمون رسائل تابعة لشركات خاصة تتسبب لهم في الإزعاج؛ نتيجة لعدم قيام أصحاب الشركات بتحديث بياناتهم أو إلغاء اشتراكهم لدى البريد.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن مالكى الشركات استغلوا استخدام البريد الشخصي للمواطنين في تلقي رسائلهم لتفادي دفع رسوم مالية الخاصة بالشركات، ويفاجأ العميل عند تجديده الاشتراك السنوي بوجود غرامات مالية بشأن تسلم رسائل شركة على حسابه الشخصي.

وفى وقت سابق قال موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، إن السلطات القطرية أقحمت الدوحة في ورطة لا شأن لها بها، ضاربةً بالتهديدات التي تشنها الولايات المتحدة الأميركية بوضع عقوبات على المتعاونين مع نظام الملالي عرض الحائط، وهي بذلك تجازف باقتصاد الدوحة كاملًا، ليلقى مصيرًا ضبابيًّا، حيث اتفقت الحكومة القطرية مع النظام الإيراني على السماح باستئجار الأخير لعدد من القنوات الفضائية على القمر الصناعي "سهيل سات"، بهدف استخدام "إيران" لها في تكثيف حملاتها الإعلامية لإثارة الفوضى والتوترات في المنطقة العربية، بعد انحسار أنشطتها الإعلامية على الأرض بسبب الضغوط الدولية عليها.

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وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إنه بعد تسريب بنود الصفقة، سادت حالة من القلق والترقب لدى نظام تميم بن حمد، من إمكانية وصول المعلومات إلى الولايات المتحدة الأميركية، ولاسيَّما أن الحكومة الإيرانية تعتبر صفقة استئجار "سهيل" أمرًا مفروغًا منه، وحقًّا مكتسبًا لها، في إطار رد الدوحة للجميل وتضغط بكل قوتها من أجل إتمامها في أسرع وقت.