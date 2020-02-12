شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات قوية لتأمين انتخابات "النواب" التكميلية ما بين اليوم الأول والثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد من الإجراءات يتم اتباعها من قبل رؤساء اللجان الفرعية فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا ، وذلك عند غلق اللجان فى اليوم الأول للانتخابات ، وعند فتحها صباح اليوم الثانى وقبل بدء عملية الاقتراع.

فعند غلق اللجان فى اليوم الأول ، يقوم القاضى رئيس اللجنة بإعداد محضر عقب عملية الغلق يُسجل فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى هذا اليوم من واقع كشوف الناخبين، وذلك دون المساس بالصندوق نهائياَ، ثم يقوم بتشميع الصندوق بخاتمه الخاص غلقاَ محكماَ ثم يتولى إختيار المكان الأكثر تأميناَ داخل المقر الإنتخابى ويضع فيه الصندوق، وكذا البطاقات الانتخابية التى لم تستخدم أو تستعمل عقب وضعها داخل صندوق معين وغلقه غلقاَ محكماَ، ثم يقوم بالإطمئنان على منافذ الغرفة ويغلقها اغلاقاَ جيداَ، ثم يغلق الباب بـ«قفل» خاص وتشميعه ثم تمهيره بخاتمه الخاص والإحتفاظ بالمفتاح معه، ثم يكلف رئيس قوة التأمين بالإمضاء على المحضر ثم ينصرف لصباح اليوم التالى.

وفى اليوم التالى يقوم رئيس اللجنة قبل بدء عملية الاقتراع ، ويتأكد من سلامة الأختام الممهوره به، ثم يعمل على فضها، ثم يعاود كتابة وإعداد محضر لإثبات كل الإجراءات السابقة ثم يبدأ اليوم الثانى بنفس إجراءات اليوم الأول للتصويت.

ويواصل اليوم الأربعاء الناخبون بدائرتى الجيزة وملوى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب ، حيث انتظمت عملية التصويت خلال اليوم الأول ولم تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات ايه شكاوى.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ، فى بيان سابق لها ، أن الانتخابات يشرف عليها بالدائرتين حوالى 300 قاضى، ويعاونهم حوالى 1000 من الموظفين.

وتجرى الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألف و396 ناخب.

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بينما تجرى الانتخابات فى دائرة ملوى بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضى ، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألف و867 ناخب.

وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين بدائرة الجيزة كلا من "هشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف، و"محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر"، مستقل رمز الصقر ( قدم تنازل عن ترشحه).

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا، كل من "عبد الله محمد عبد الله خليفة"، مستقل رمز الحصان، و"أحمد جمال أحمد موسى"، مستقل رمز السكينة، و"زاهر ناجح زاهر قلينى"، مستقل رمز بندقية الصيد، و"أسامة عبد الشكور حمزة دردير"، مستقل رمز الشاكوش، و"صلاح إسماعيل على مطر"، مستقل رمز الديك، و"محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان"، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"شنودة بولس جاد السيد بباوى"، مستقل رمز الغزال.