رئيس الحكومة الكندية يرأس اجتماعا لفريق "الاستجابة للحوادث" لمناقشة التعامل مع (كورونا)

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا - (أ ش أ):

عقد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو الثلاثاء اجتماعا لفريق الاستجابة للحوادث لمناقشة التقدم المحرز في استجابة حكومة كندا لفيروس كورونا الجديد.

شارك في الاجتماع نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، ووزيرة الصحة، باتي هاجدو، ووزير النقل مارك جارنو، ووزير السلامة العامة والاستعداد للطوارئ، بيل بلير، ووزير الهجرة واللاجئين والمواطنة ماركو مينديسينو.

وتلقى رئيس الوزراء معلومات محدثة عن حالات الفيروس في كندا وفي شتى أنحاء العالم، حيث يواصل الوزراء تواصلهم مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وزراء الصحة في دول مجموعة السبع. وناقشت المجموعة تدابير الصحة والسلامة المتخذة لمنع انتشار الفيروس والحد منه في كندا.

كما تلقى رئيس الوزراء معلومات محدثة عن الإجراءات المتخذة لإعادة الكنديين إلى وطنهم من ووهان بالصين. وناقش الفريق وصول الطائرة المستأجرة الكندية الثانية من ووهان إلى قاعدة القوات المسلحة الكندية في ترينتون بأونتاريو، والخطوات التي يجري اتخاذها بالتعاون مع المقاطعات لدعم وصول الكنديين.