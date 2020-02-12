قررت المحكمة الابتدائية في مراكش، ليلة الثلاثاء الأربعاء، عقوبة الحبس سنتين و100 ألف درهم غرامة في حق متهمين في قضية متعلقة بحساب “حمزة مون بيبي”.
الحكم الصادر يخص على واحد من محمد ضاهر و”اليوتوبورز” سكينة كلامور، وعدنان السكاني الملقب ب”مول الفيراري”،
ولدى دفاع المتهمين مهلة من الوقت لتقديم طلب الاستئناف.
وطالب المتضررون في جلسة الثلاثاء المحكمة بتعويض مالي يصل إلى 50 مليون سنتيم، قال أحدهم، وهو محمد ماديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان أن المبلغ سيخصص لصالح جمعية خيرية.
وعاد الحساب المثير للجدل “حمزة مون بيبي”، للنشاط من جديد على مواقع التواصل، حيث علق منذ انطلاق جلسة الاستماع للفنانة دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام، الاثنين.
ولا زال ملف “حمزة مون بيبي” لم يستنفد أطواره، إذ يرتقب أن يعلن محاميو المتضررين تاريخ الجلسة الأولى لباطمة وشقيقتها، بعدما تقرره المحكمة، في حين أن دنيا وشقيقتها كانتا في ضيافة قاضي التحقيق امس الاثنين، وتمت مواجهتها مع اليوتوبر سكينة كلامور التي تمسكت بأقوالها بأن دنيا باطمة متورطة هي كذلك في هذا الملف.
كانت هذه تفاصيل خبر أولى أحكام القضاء في ملف “حمزة مون بيبي”: سنتان حبسا لكل متهم مع غرامة مالية وتعويضات للمتضررين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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