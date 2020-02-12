بديعة بناني: البلطجة تعرقل عمل مقاطعة الرياض أكدال

يتهمك منتخبو البام بسوء التسيير، في حين تتهمينهم بالبلطجة، ماذا وقع؟

لعلك تلمح إلى البيان الأخير لفريق حزب الأصالة والمعاصرة. وهنا أذكر بما حدث بمناسبة دورة يناير 2020 منتجاوزات من طرف عضو منتخب من الأصالة والمعاصرة، وهو ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، من إخلال بالنظامالعام وعرقلة المداولات وهتك حرمة المجلس كمرفق عام، بتصرفات فاقدة للشرعية والمشروعية، بلغت حد اعتداءات لفظيةوجسدية، فقد قام هذا العضو بسحب الميكروفون بالقوة من يد سيدة ممثلة لهيأة شريكة استضافها المجلس لإلقاء عرضحول تسيير الحضانة البلدية لمقاطعتنا، واحتكر الميكروفون لمدة ساعتين مانعا الرئاسة من تسيير الجلسة بصراخهوإخلاله بالنظام داخل المجلس وعرقلته للمداولات، وكان يطرح بشكل غير قانوني نقاطا خارج جدول الأعمال. كما قامبالتهجم والاعتداء البدني والتعنيف تجاه مصور يشتغل لحساب قناة رقمية معتمدة، وكسر جهاز تصويره والميكروفونالحامل لشارة القناة. كما تهجم على مستشار عضو بالمجلس كان يصور مشهد التهجم ذاك بواسطة هاتفه النقال،فضربه على صدره ويديه.

هل هذا ما قصدتموه في بلاغ المجلس بالبلطجة؟

نعم وقد تحدث بيان مكتب المجلس الصادر بتاريخ 10 يناير 2020 عن “استنكارنا للشغب والبلطجة المتعمدة من قبلمستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة“.

لكن منتخبي البام ينتقدون تدبيركم المالي؟

نعم يقولون إن المخصص الإجمالي للمقاطعة يتجاوز مليارا و600 مليون، ويطالبون بالحق في الحصول على المعلومة،في حين أن أعضاء المجلس يتوصلون بكل الوثائق التي تهم عمل المجلس وتقارير اللجان المختصة قبل كل دورة، فيالآجال التي يحددها القانون، وكل الأعضاء يعلمون جيدا أن أكثر من 40% من مخصص سنة 2016 و2018 و2019 تشكل مساهمة المقاطعة في تسديد فاتورة الماء والكهرباء العمومي لمدينة الرباط، أما سنة 2017 فقد تم خصم 89% من مخصص مجلسنا لذات الغرض. أما إذا كان المقصود من الحصول على المعلومة، التدقيق في فواتير نفقات التدبيرالتي يلمحون لها، فليست من اختصاص المجالس المنتخبة وفق القانون التنظيمي للجماعات، بل حصريا لهيئات الرقابةكالمجلس الجهوي للحسابات وغيره.

يقولون أيضا إنك خضعت لمساءلة المجلس الأعلى للحسابات؟

نعم يقولون إنه تم استدعاء رئيسة مقاطعة أكدال الرياض دون غيرها، ومساءلتها لساعات، والواقع أن هذا غير صحيح،لأن المجلس الجهوي للحسابات يقوم بمهمة افتحاص تهم منهجية تدبير الشؤون الثقافية والاجتماعية على مستوى الجهةككل، وقد تم استقبال السادة القضاة بمقر مجلس المقاطعة وتزويدهم بكل الوثائق والمستندات التي طلبوها أثناء لقاءسابق معهم بمقر عملهم بطلب منهم، والذي لم يتجاوز ساعة من الزمن.

أما ادعاؤهم بهتانا بأننا نقضي المآرب الشخصية والحزبية، والإشارة المبطنة إلى تمرير الصفقات، فلم يقدموا دليلاواحدا بشأنها ونتحدى من يملك الجرأة في طرحها.

أيضا أنت متهمة بكراء سيارات بملايين الدراهم؟

فعلا يزعمون أنه تم كراء سيارات بملايين الدراهم لمقربين من الرئيسة، والحال أن الأمر يتعلق بصفقة إطار مدتها ثلاثسنوات، تم بمقتضاها كراء سيارات وضعت رهن إشارة رؤساء الأقسام والمصالح، بغلاف مالي يقدر بحوالي 780 000 درهم سنويا، وليس ملايين الدراهم كما يدعي المنشور المذكور.

وماذا عن الوليمة على شرف حرم رئيس الحكومة؟

إنه إفطار رمضاني في نسخته الثانية (2019)، وهي مبادرة تدخل في إطار سياسة العلاقات الاجتماعية العامة،وممارسة الدبلوماسية الموازية التي ينهجها مكتب المجلس، حيث تم توجيه الدعوة لأعضاء من النادي الدبلوماسيالنسوي، وحرم رئيس الحكومة وكاتبات الدولة وزوجات الوزراء، والبرلمانيات من مختلف الأطياف السياسية وعضواتمكاتب المجالس الترابية بالجهة وممثلات الهيئات الشريكة. هذا النشاط كان فرصة للتعريف بنماذج من الموروث الثقافيالمغربي، ومناسبة للتنويه بعمل شركائنا في عدد من البرامج والمبادرات، وفرصة لتبادل الأفكار ووجهات النظر حولالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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كيف تدبرين المقاطعة في ظل عدم توصلكم بميزانية هذه السنة؟

غالبا ما لا يتم صرف مخصص السنة كاملة فيرحل القسط المتبقي منه إلى السنة الموالية، كما حصل بخصوصالمخصص الإجمالي لسنة 2016 الذي لم نتوصل به إلا بداية نونبر، وبالتالي لم نقم بصرفه إلا سنة 2017، أماالمخصص الإجمالي لسنة 2017 فقد خصم منه 89% لسداد فاتورة الماء والكهرباء كما أسلفنا سابقا.

وحتى لا تتعطل مصالح الساكنة والخدمات المقدمة لها، وتحسبا لما قد يعتري المخصص الإجمالي من خصم أو تغييربرمجة، فإن المكتب يبذل قصارى جهده لترشيد النفقات لضمان استمرارية المرفق العمومي، الذي يعتبر مبدأ يؤكد عليهالدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية في مستوياتها الثلاثة.

ما هي أبرز المشاريع التي تشتغل عليها المقاطعة؟

منذ سنة 2017 وضعنا رؤية تحت شعار “المقاطعة الذكية .. بيئة الإنسان المبدع“، وهي رؤية تروم الارتقاء بالمجالالترابي لمقاطعتنا، في هذه العشرية، إلى مستوى “المدينة الذكية“، وفق تعريف عالم الاجتماع السويسري “رودولفجيفنجر” والقائم على 6 مقومات: الحكامة المستدامة والمواطن الذكي المحافظ على البيئة والحركية الذكية والسكنالذكي والبيئة المستدامة والاقتصاد المستدام.

وكيف ستحققون ذلك؟

وضعنا استراتيجية وأعلنا عنها سنة 2017 وتقوم على مرتكزين هما الهوية المغربية ومنظومة قيم (الثقة، المسؤولية،الاحترام، الكرامة، الامتنان والتضامن)، ولها دعامتان هما الحكامة الجيدة والمعلومة والتواصل، ويتم تنزيلها وفق 4 أقطاب: الكرامة الاجتماعية والاستثمار في الرأسمال اللامادي والبيئة المستدامة.

في قطب الكرامة الاجتماعية اعتمدنا خدمات القرب التي يقدم مجلسنا للساكنة سواء، كانت تقنية أو إدارية، ومن ذلكتحسين فضاءات الاستقبال بالملحقات الإدارية ورقمنة أرشيف الحالة المدنية، كما نفعل تدريجيا العمل بالمساطر ونجتهدفي إبراز الطاقات وترميز الكفاءات الإدارية، بالإضافة إلى مبادرات نوعية لتطوير عمل الإدارة ورقمنة الخدمات بالعمل معمؤسسات رسمية كوكالة التنمية الرقمية وغيرها، والتعاون مع بعض الباحثين من أساتذة وطلبة لإنتاج بعض التطبيقاتلتحسين الخدمات. كما أننا وضعنا من بين أهداف هذه السنة الاستغناء عن الورق في تعاملنا داخل الإدارة وكذا فيتعاملنا مع مختلف الشركاء إلا ما اضطررنا إليه من مراسلات رسمية.

وفي قطب البيئة المستدامة نسعى إلى تفعيل مختلف اتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة، حول مشروع المدينة الجامعيةالذكية “العرفان“، والتي تم توقيعها مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وجامعة محمد الخامس ومعاهد عليا تابعةلقطاعات وزارية أخرى والقطاع الخاص، استثمارا في البحث العلمي من أجل تنمية المجال الترابي. ثم الاتفاقية الموقعةمع معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة IRESEN والتي بموجبها ستتم دراسة الاحتياطيالإشماسي للمقاطعة ومدينة الرباط ككل، ثم وضع محطتي شحن كهربائية بكل من حي أكدال وحي الرياض لحثالساكنة على اقتناء وسائل التنقل الكهربائية، ثم استبدال أسطول الدراجات النارية للمقاطعة بدراجات كهربائية بعدماخضنا تجربة نموذجية شملت ثلاثة من هذه الدراجات ومحطة للشحن بالطاقة الشمسية، تم الحصول عليها كهبة في إطارإعلان عروض للمقاولات الناشئة، أطلقته منظمة التعاون الألماني، والتي أسهمت فيها شركة الاستثمارات الطاقية كذلك. واقترحنا أيضا مشروعا “للنقل المشترك المندمج لموظفي الإدارات والمرافق العمومية بمدينة الرباط باستخدام الطاقةالخضراء النظيفة– TVM2i”، على السيد رئيس الحكومة، وذلك للتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمقاطعةخصوصا، ومدينة الرباط عموما.

أما فيما يخص البنايات الإدارية، فإننا نسعى إلى جعلها بنايات مستدامة باشتغالنا على 3 أمور: النجاعة الطاقيةوترشيد استعمال الماء، بدءا بتجميع مياه الأمطار من الأسطح ثم فرز وتثمين النفايات، وفي هذا الإطار ومنذ سنة 2018،نعمد إلى تجميع الورق الإداري قصد التدوير، وهي عملية انخرطت معنا فيها جامعة محمد الخامس ونسعى إلى تعميمهاعلى باقي الإدارات والمؤسسات المتواجدة بتراب المقاطعة.

وفي قطب الاستثمار في الرأسمال اللامادي، نشتغل على الرأسمال البشري، والعلاقات الاجتماعية، كما نسعىللاستثمار في الموروث الثقافي. ففي الشق الأول، أي الرأسمال البشري، نشتغل على فئة التلاميذ (مرحلة الابتدائيوالإعدادي والثانوي)، لتلقينهم مجموعة من المعارف والكفايات، ولغرس قيم المواطنة وتجنيبهم كل أشكال الإدمان، بإشراكالمجتمع المدني وبعض الهيئات الرسمية. أما فئة الشباب فنسوق إليه معارف في المجال المقاولاتي، ونستثمر في المعارفالعلمية للطلبة الجامعيين عن طريق توظيف البحث العلمي في تنمية المجال الترابي، ومن أجل بلوغ هذه الأهداف ننشئالشراكات اللازمة لذلك.

وأخيرا قطب الدينامية الاقتصادية، حيث نحتضن ونواكب مختلف المبادرات الرامية لإنشاء المقاولات الاجتماعية، أواكتساب المهارات والمعارف ذات الصلة، كما نفتح فضاءاتنا للتعاونيات لتسويق منتجاتها، ونشركها في مختلفالمهرجانات والتظاهرات التي ننظمها، هذا طبعا بشراكة مع الهيئات الرسمية المؤطرة لها. كما اشتغلنا على المطعمةالمتنقلة التي اقترح مجلس المقاطعة في دورته الأخيرة دفتر تحملات لها على مجلس مدينة الرباط، وذلك للحد من ظاهرةالبيع العشوائي للمواد الغذائية أمام المستشفيات والمعاهد العليا ومختلف الأماكن، ومرافقة الشباب للإقبال على هذاالنوع من التجارة في مراعاة تامة للشروط الصحية والبيئية اللازمة