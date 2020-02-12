شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أمريكي: قادة ميليشيات العراق أقسموا على الولاء لخامنئي والان نبدء بالتفاصيل

كشف تقرير جديد صادر عن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، ووقعه المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية «غلين فين»، عن شبكة تضم قادة ميليشيات يعتمد عليهم النظام الإيراني لزيادة نفوذه في العراق، وقمع الاحتجاجات الشعبية، وضمان استهداف القوات الأمريكية في هذا البلد.

» قمع الاحتجاجات

وقال التقرير، الذي اعتمد على معلومات قدمتها القيادة المركزية الأمريكية والاستخبارات العسكرية ووزارة الخارجية: إن إيران لا تزال تدرب وتدعم ميليشيات عراقية، والمشاركة في عمليات القمع التي تستهدف الاحتجاجات الشعبية في العراق.

وأورد التقرير أسماء أبرز قادة الميليشيات العراقية الذين يعمل معهم النظام الإيراني في الوقت الحالي، والذين كانوا يتلقون الأوامر مباشرة من فيلق القدس الإرهابي في إيران.

ويضع التقرير، المكون من 114 صفحة، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الذي قتل في نفس الغارة التي استهدفت قاسم سليماني، على رأس القائمة.

ويصف التقرير أبو مهدي المهندس بأنه القائد الفعلي لقوات الحشد الشعبي، وعمل أيضا مستشارا لقاسم سليماني، وكان عنصر ارتباط بين قوة القدس التي تدعم ميليشيات الحشد الشعبي.

» قادة موالون

وأفاد التقرير الأمريكي بأن الشخص الثاني لقادة الميليشيات العراقية الذي يعمل معهم النظام الإيراني، هو زعيم ائتلاف الفتح العميل للنظام الإيراني هادي العامري، الذي كان يقود ميليشيات فيلق بدر في الثمانينات.

وبين أن الشخص الثالث هو أكرم الكعبي قائد ميليشيات حركة حزب الله النجباء.

ووفقا للتقرير انشق الكعبي عن ميليشيات عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي في 2012 ليشكل الميليشيات الخاصة به.

شاركت ميليشيات النجباء، بحسب التقرير، لدعم جهود النظام الإيراني في تعزيز قبضة الأسد خلال الحرب السورية، قبل أن تنضم إلى قوات الحشد في 2014 ، لكنها مع ذلك لا تزال تحتفظ بعناصر يقاتلون على جانب النظام في سوريا.

» منفذو أوامر

في 2015 قال الكعبي في لقاء تلفزيوني: إنه سيعمل على إسقاط الحكومة العراقية في حال طلب منه علي خامنئي ذلك.

الشخص الرابع كان شبل الزيدي قائد ميليشيات كتائب الإمام علي، الذي انشق عن ميليشيات جيش المهدي بقيادة مقتدى الصدر، وتم اعتقاله من قبل القوات الأمريكية قبل عام 2011.

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تمكن الزيدي من تشكيل الميليشيات الخاصة به في عام 2014، بدعم من المهندس وسليماني، كما شكل كيانا سياسيا في عام 2018؛ ليكون جزءا من تحالف الفتح المدعوم من النظام الإيراني.

الرجل الخامس هو أبو جهاد الهاشمي، واسمه الحقيقي محمد الهاشمي، مدير مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

يقول التقرير: إن الهاشمي قليل الظهور في الإعلام على الرغم من شغله العديد من المناصب القيادية في المنظمات الموالية للنظام الإيراني، كما أن له دورا كبيرا في اختيار عبدالمهدي لرئاسة الوزراء في العراق.

» عين طهران

وأوضح التقرير الأمريكي أن الهاشمي كان حليفا بارزا لأبي مهدي المهندس، وكان يعتبر بمثابة قناة لنفوذ الميليشيات الموالية لإيران على مكتب رئيس الحكومة.

وفقا للتقرير فقد استقال الهاشمي من منصب مدير مكتب عبدالمهدي في 2019 بناء على طلب من سليماني.

في حين يكشف التقرير أن الشخص السادس والأخير في القائمة، كان قائد ميليشيات عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وهذه الكتائب لديها جناح سياسي يعرف باسم تحالف صادقون يمتلك 15 مقعدا في البرلمان العراقي، ضمن تحالف الفتح بقيادة هادي العامري.

ووفقا للتقرير كان الخزعلي أحد مساعدي مقتدى الصدر في بداية الألفية الجديدة، قبل أن ينشق عنه ويشكل ميليشيات خاصة به في 2004.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت الخزعلي وشقيقه ليث على قائمة الإرهاب في يناير الماضي.

» إطلاق النار

ويشير التقرير إلى أن الميليشيات الموالية لإيران مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله ومنظمة بدر، تستخدم أيضا «إجراءات صارمة لقمع المتظاهرين، بما في ذلك إطلاق النار عليهم».

ويرسم التقرير صورة مفصلة عن الميليشيات المدعومة من إيران، ويقول: إن أعضاءها موالون لطهران أكثر من بغداد، وأقسموا على الولاء لخامنئي.

وخلص التقرير إلى أن إيران تمول وتدرب وتوجه مجموعات الميليشيات لشن حرب بالوكالة ضد الولايات المتحدة، كما أنها ترسل صواريخ وذخائر إلى الميليشيات، وتعزز نفوذها داخل البنية التحتية الأمنية في العراق، كوسيلة للضغط على الولايات المتحدة للانسحاب.