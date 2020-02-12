إيهود أولمرت عن عباس: شريكنا الوحيد لتحقيق السلام

جانب من المؤتمر الصحفي - أ ف ب

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه الشريك الوحيد لتحقيق السلام، رافضا الجهود التي تبذلها حكومة بنيامين نتنياهو لتهميش الزعيم المخضرم.

وقال أولمرت في مؤتمر صحفي بمشاركة الرئيس الفلسطيني، في نيويورك، مساء الثلاثاء، إن "عباس رجل سلام، ويعارض الإرهاب، ولهذا هو الشريك الوحيد الذي بإمكاننا التعامل معه".



وأضاف أن "المفاوضات ستستغرق بعض الوقت، لكنها سوف تُعقد في النهاية، وشريك إسرائيل في هذه المباحثات سيكون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".

وفي إشارة إلى مصاعب نتنياهو السياسية، تساءل أولمرت: "من سيكون الشريك من الطرف الإسرائيلي؟ سنعرف لاحقا هذا العام".





وعباس، الذي خلف عرفات عام 2005، خاطب أولمرت بـ"صديقي العزيز"، قائلا إنه يريد أن "يمد يده إلى الشعب الإسرائيلي".

وأولمرت، الذي خلف نتنياهو بين عامي 2006 و2009، التقى عباس في نيويورك بعد ساعات من رفض الرئيس الفلسطيني في كلمة أمام مجلس الأمن لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

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وحرص أولمرت على عدم انتقاد خطة ترامب التي تمهد الطريق أمام إسرائيل لضم مساحات واسعة من الضفة الغربية، لكنه أكد أن أي مفاوضات مستقبلية تحتاج إلى الزعيم الفلسطيني المعتدل عباس.





وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون قد حذّر أولمرت من لقاء عباس الذي تتهمه حكومة نتنياهو بالتحريض على العنف.

وقال دانون أمام مجلس الأمن إن الفلسطينيين يحتاجون إلى زعيم جديد، لأن عباس غير قادر على الأخذ بعين الاعتبار مقترحات ترامب "الواقعية".

واعتبر دانون أن أولمرت "يدعم الإرهاب الدبلوماسي ضد إسرائيل، وهذا مخزٍ".

وأولمرت قريب من بيني جانتس الوسطي الذي خاض منافستين انتخابيتين قويتين ضد نتنياهو محققا نتائج متقاربة معه لم تسفرا عن فوز حاسم، ومن المتوقع إجراء انتخابات عامة ثالثة في إسرائيل في 2 مارس/آذار المقبل.

ولفت أولمرت إلى عدم وجود تواصل بينه وبين جانتس.

وتنحى أولمرت عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية بعد فضيحة فساد انتهت إلى اتهامه وإدانته وسجنه نحو سنة ونصف السنة.

أما نتنياهو فقد تم توجيه اتهامات إليه أيضا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتلقي الرشاوى والاحتيال وإساءة الأمانة.