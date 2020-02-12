واشنطن تتهم 5 أشخاص بانتهاك العقوبات النفطية على إيران

اتهمت واشنطن، مساء الثلاثاء، 5 أشخاص في ولايتي تكساس ونيويورك، بالتآمر لخرق العقوبات الأمريكية على إيران من خلال الترتيب لشراء النفط من طهران وبيعه إلى مصفاة في الصين.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إنه من بين المتهمين الذين ألقي القبض عليهم دانييل راي لين، رئيس شركة STACK Royalities المملوكة ملكية خاصة، وتتخذ من تكساس مقرا لها وتبيع حقوق النفط والغاز لصناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.

وأوضحت أن المتهمين الخمسة هم نيكولاس هوفان، (33 عاما) من نيويورك؛ ومن تكساس كل من تشن وانج ( 39 عاما)؛ وروبرت ثويتس ( 30 عاما)، ونيكولاس جيمس فوكس (26 عاما)، ودانييل راي لين (38 عاما).

وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي جون سي ديمرز، إن "المدعى عليهم تآمروا لأكثر من 8 أشهر لوضع خطة لانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، لا سيما الحظر المفروض على مبيعات النفط الأجنبية بهدف الثراء غير القانوني".

وأضاف أن "المتهمين انتهكوا العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران من أجل الضغط على طهران لوقف أنشطتها الخبيثة".

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وأثني ديمرز على جهود العملاء والمدعين العامين الذين حققوا وكشفوا هذا الانتهاك من القانون الأمريكي.

وبحسب بيان وزارة العدل، فإنه في حالة الإدانة، يواجه كل من المتهمين عقوبة قصوى محتملة تصل إلى 25 عاما، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 1.25 مليون دولار كحد أقصى.

وضاعفت العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ أغسطس/آب 2018، واتسعت خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وضيقت معيشة المواطنين.







ويعاني الاقتصاد الإيراني بسبب ضغوط ناجمة عن فقدان عائدات مبيعات النفط الخام ومكثفات الغاز، التي شهدت تراجعاً لأقل من ربع مليون برميل/يومياً بالأشهر الماضية، خلافاً لنحو 2.5 مليون برميل/يوم قبل مايو/أيار 2018.

ويشهد إنتاج إيران من النفط الخام تراجعاً حاداً وفق بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي أظهرت تراجع الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ 35 عاماً.