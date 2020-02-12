عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب: الولايات المتحدة ستنشئ أعظم قوة نووية في العالم

الأربعاء 12 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه في ظل غياب اتفاقات مع روسيا والصين للحد من التسلح، فإن الولايات المتحدة ستنشئ "أعظم" قوة نووية في العالم.



وقال ترامب في تصريح له، الاثنين: "تريد روسيا والصين الآن مفاوضتنا لوقف انفاق مليارات الدولارات في مجال الأسلحة النووية. ولكن الطريق الوحيد الذي أمامنا (الولايات المتحدة)، في ظل غياب اتفاق، هو أن ننشأ أعظم قوة نووية في العالم".

Advertisements

وأعلنت واشنطن في وقت سابق أن الاتفاق مع روسيا حول الحد من التسلح يجب أن يشمل ليس فقط الأسلحة التي تقع ضمن معاهدة "ستارت-3"، التي تم توقيعها سنة 2010، ولكن أيضا المعدات والوسائل التي تستخدم في نقلها.

وفي ديسمبر الماضي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو أكدت استعدادها لتمديد معاهدة "ستارت-3"، "لكن لم نحصل على أي جواب حول اقتراحاتنا، وفي حال عدم وجود معاهدة (ستارت-3) لن يكون هناك ما يكبح سباق التسلح، وهذا حسب رأيي أمر سيئ".

ومن المقرر أن يستمر مفعول معاهدة "ستارت-3" التي وقعها سنة 2010 الرئيسان السابقان، الروسي دميتري مدفيدف، والأمريكي باراك أوباما، حتى 2021.